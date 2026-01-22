بأشراف اميركي.. "قسد" تبدأ بتسليم سجن الاقطان إلى الحكومة السورية

شفق نيوز- دمشق

بدأت قوات سوريا الديمقراطية قسد، فجر الجمعة، بإخلاء سجن الأقطان في ريف الرقة، الذي يضم مقاتلين من تنظيم داعش، تمهيداً لتسليمه إلى الحكومة السورية، بعد أيام من حصاره من قبل قواتها.

وقال مصدر عسكري في قسد لوكالة شفق نيوز إن عملية إخلاء السجن من عناصر الأمن ومقاتلي قسد تجري بإشراف القوات الاميركية، مبيناً أن مقاتلي قسد سيُنقلون إلى مناطق سيطرتها في كوباني.

وأضاف المصدر أن مهمة إدارة السجن ستُنقل إلى الحكومة السورية ضمن تفاهمات مشتركة برعاية أميركية.

من جهتها، قالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن هذه الخطوة تُعد الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ستتسلم السجن لإدارته.

وفي المقابل، اتهمت قسد الحكومة السورية بقصف سجن الأقطان شمال الرقة بالأسلحة الثقيلة، بالتزامن مع حصار محيطه بالدبابات والقوات.

ويعد ملف سجن الأقطان من أبرز القضايا العالقة بين قسد والحكومة السورية خلال الأيام الماضية، مع استمرار سيطرة قسد عليه وفرض القوات السورية حصاراً بهدف دفعها إلى تسليمه.