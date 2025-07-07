بيئة طهران: سنعاني من الغبار حتى نهاية الصيف

شفق نيوز - طهران

أكد رئيس دائرة حماية البيئة في مدينة طهران، يوم الاثنين، أن العاصمة الإيرانية ستعاني من ظاهرة الغبار المزعجة حتى نهاية فصل الصيف، بسبب نشاط الرياح التصحرية المتزايد في المنطقة.

وقال المسؤول الايراني في تصريح له، إن "فصلي الربيع والصيف يشهدان رياحاً نشطة نسبياً ازدادت شدتها في السنوات القليلة الماضية، ما يؤدي إلى تصاعد ظاهرة التصحر التي تتسبب بانتشار الغبار".

وأضاف أن "مصدر الغبار الذي وصل إلى طهران في الأيام الأخيرة هو مستنقع صالحية على حدود محافظتي البرز وقزوين، إلى جانب مناطق في طهران نفسها، خصوصاً في ملارد وورامين، التي تحولت إلى مراكز نشطة للغبار".

وأوضح أن "هذه الظاهرة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية فصل الصيف"، محذراً من استمرار تداعياتها على جودة الهواء وصحة السكان.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، إلغاء جميع المباريات والتدريبات في طهران بسبب ارتفاع مؤشرات تلوث الهواء والغبار.