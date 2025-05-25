بين "السعفة الذهبية" واستدعاء دبلوماسي.. طهران ترد على تكريم فرنسا لمخرج مُعارض

شفق نيوز/ ردّت إيران بغضب على التتويج الدولي الذي ناله المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي في مهرجان "كان" السينمائي، حيث أعلنت، يوم الأحد، استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في العاصمة طهران احتجاجاً على ما وصفته بـ"التصريحات المهينة" الصادرة عن وزير الخارجية الفرنسي.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت الدبلوماسي الفرنسي بعد أن وجّه وزير الخارجية جان نويل بارو انتقادات حادة لما سمّاه قمع النظام الإيراني، وذلك في منشور له على منصة إكس بعد منح بناهي السعفة الذهبية عن فيلمه الجديد حادث بسيط".

الفيلم الذي أثار ضجة فنية وسياسية، يصوّر قصة رجل خرج من السجن محملاً بالخسارات، ليخطف جلاده في رحلة مع ضحايا آخرين، حيث اعتبر العمل تحفة فنية تمزج بين المقاومة والفكاهة السوداء، ليجسد صمود الإنسان تحت القمع.

جعفر بناهي، الذي قال عشية الحفل إنه سيعود إلى إيران رغم كل شيء، عبّر بابتسامة هادئة عن جهله بما ينتظره عند عودته، مؤكدًا أن "إيران هي وطني ولا أعرف كيف أصنع السينما في مكان آخر".

وفي حين احتفت لجنة التحكيم بـ "سينما الشجاعة"، رأى المسؤولون الإيرانيون في الحدث حملة سياسية، لتُضاف السعفة الذهبية إلى قائمة التوترات المتزايدة بين طهران وباريس.