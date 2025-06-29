بينيت: إدارة نتنياهو لإسرائيل كارثية ويجب أن يترك منصبه

شفق نيوز - متابعة

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت أن بنيامين نتنياهو "يجب أن يترك منصبه" على رأس الحكومة، ووصف، إدارته للبلاد بأنها "كارثية".

وقال بينيت في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الحالي "في السلطة منذ 20 عاما. إنه وقت أطول من اللازم، هذا ليس صحيا".

وأضاف "إنه يتحمل مسؤولية ثقيلة عن الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي" و"يجب أن يرحل".

وقال إن قرار مهاجمة إيران "كان جيدا جدا" و"ضروريا"، لكن الهجوم الإسرائيلي ما كان ليُنفذ لولا أنه هو من وضع أسسه خلال فترة رئاسته للحكومة لمدة عام اعتبارا من يونيو 2021.

وفيما يتعلق بالحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل، اعتبر بينيت أن "أداء (الجيش الإسرائيلي) في غزة استثنائي" لكن "الإدارة السياسية للبلاد كارثية".

وأضاف أنه "في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ قرار" فإنه يقترح "التوصل إلى اتفاق شامل على الفور (يتيح) إطلاق سراح جميع الرهائن" الذين ما زالوا محتجزين في غزة و"ترك مهمة القضاء على حماس للحكومة المستقبلية".

وفي معرض تهربه من الإجابة على عدة أسئلة بشأن نواياه في حال الإعلان عن انتخابات، قال بينيت إنه "ليس في صدد إعداد القوائم".

يذكر أن الدورة التشريعية الحالية تنتهي في نوفمبر 2026، لكن من الممكن إجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ.