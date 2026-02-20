بينهم 4 قادة بحزب الله.. 38 قتيلاً وجريحاً بغارات إسرائيلية على لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بمقتل 8 أشخاص بينهم أربعة "قادة ميدانيين" في حزب الله وجرح أكثر من 30 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على منطقة بعلبك شرقي البلاد.

وأشارت إلى أن "من بين القتلى القادة الميدانيين لحزب الله مسؤول منطقة البقاع في الحزب حسين النمر، وحسين ياغي نجل النائب السابق بحزب الله محمد ياغي، إضافة إلى محمد إبراهيم الموسوي، وعلي زيد الموسوي، الذين كانا مع ياغي داخل شقة في بلدة علي النهري شرقي لبنان".

وأضافت أن "هناك أنباءً عن مقتل قيادي كبير أيضاً لكن لم يعرف إن كان من حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الغارات في بعلبك استهدفت مقار لحزب الله استخدمت "لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل"، مضيفاً: "هاجمنا مقار قيادة لحزب الله في بعلبك شرقي لبنان".

وأفادت المعلومات الأولية بوقوع دمار كبير في المباني المستهدفة، فيما رجحت مصادر ميدانية ارتفاع عدد الضحايا نظراً لوقوع الأبنية ضمن أحياء سكنية مأهولة، وفي نداء عاجل، طلب مستشفى رياق التبرع بالدم من جميع الفئات.

وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث ورفع الأنقاض في المواقع المستهدفة، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء البقاع.