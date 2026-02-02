بينهم وزير الداخلية والـ"فراجا".. عقوبات بريطانية جديدة على شخصيات إيرانية

شفق نيوز- لندن

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على عشرة أفراد إيرانيين، من بينهم وزير الداخلية وقادة في الشرطة، على خلفية دورهم في ما وصفته بـ"أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (فراجا) ستُدرج في قائمة العقوبات إلى جانب الأشخاص العشرة، ومن بينهم عنصران من الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الإجراءات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع المعنيين من تولّي مناصب مديري شركات ضمن الولاية القضائية للمملكة المتحدة.

ويوم الجمعة الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وأخرى خاصة بمواجهة الإرهاب استهدفت 7 مواطنين إيرانيين وكيانا واحدا على الأقل.

وكان الاتحاد الأوروبي بدوره قد فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت مسؤولين بينهم وزير الداخلية وقادة في "الحرس الثوري الإيراني"، على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وأسفرت عن قتل الآلاف.