بينهم نساء.. الأمم المتحدة: إيران أعدمت 841 شخصاً منذ بداية العام

شفق نيوز- جنيف

كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن إعدام السلطات الإيرانية 841 شخصاً منذ بداية هذا العام الحالي.

وذكرت المفوضية، أن "إيران أعدمت 100 شخص في تموز/ يوليو الماضي، أي أكثر من ضعف عدد من أعدمتهم في الشهر نفسه من العام الماضي".

ووفقاً للمفوضية، فإنه من بين من أعدمتهم إيران نساء وأفغان وأفراد من أقليات عرقية مثل البلوش والكورد والعرب.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إن "العدد المرتفع من عمليات الإعدام يشير إلى نمط ممنهج لاستغلال الدولة لعقوبة الإعدام كأداة تخويف وقمع لأي معارضة".

وأشارت إلى أن المفوضية رصدت استهدافاً لأقليات عرقية ومهاجرين بعمليات الإعدام أكثر من غيرهم، مبينة أن إيران تجاهلت العديد من الدعوات للانضمام لحركة عالمية تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

كما أوضحت المفوضية أن الإعدام على وشك أن ينفذ بحق 11 شخصاً تتهم طهران ستة منهم "بالتمرد المسلح"، وينتظر خمسة تنفيذ الإعدام بحقهم فيما يتعلق بالمشاركة في احتجاجات شهدتها إيران في 2022.

بينما، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إيران إلى تعليق تنفيذ عمليات الإعدام باعتبارها خطوة على طريق إلغاء تلك العقوبة كلياً.