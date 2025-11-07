بينهم نتنياهو.. تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً

شفق نيوز- أنقرة

أصدرت السلطات القضائية التركية، يوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان النيابة العامة في إسطنبول أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة".

وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضاً في حق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت النيابة العامة في إسطنبول إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبهاً به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة - بشكل غير مباشر أو مباشر".

وجدد نتنياهو، هذا الأسبوع، التأكيد على رفضه مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة".