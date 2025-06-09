بينهم من العراق.. عودة 425 ألف سوري لبلادهم منذ سقوط الأسد

شفق نيوز/ أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، يوم الإثنين، عن عودة اكثر من 425 ألف مواطن من دول الجوار منذ سقوط النظام السابق.

وقال علوش، في تصريح صحفي، إنه "منذ تاريخ 8 كانون الأول ديسمبر 2024 وحتى 8 من الشهر الجاري، استقبلت المعابر الحدودية السورية الأعداد المذكورة من المواطنين، ضمن مسار العودة الطوعية من دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا التي عاد منها أكثر من 250 ألفا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من العائدين من لبنان والأردن والعراق.

وأشار إلى تسجيل المعابر أيضا دخول عشرات الآلاف من المغتربين القادمين من أوروبا والخليج ومختلف دول العالم، سواء بهدف الزيارة أو العودة النهائية للاستقرار في وطنهم.

كما أكد أنه منذ إعادة افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان يوم الثلاثاء الماضي وحتى الآن، شهد المعبر حركة عبور تجاوزت 20 ألف مسافر بين قادمين ومغادرين، وسط إجراءات ميسّرة وسلسة.

وكشف علوش أن العمل جار حاليا على افتتاح خط تجاري دائم بين سوريا ولبنان عبر معبر العريضة بعد عطلة عيد الأضحى، إلى جانب استكمال أعمال تجهيز البنية التحتية، وتأهيل المرافق الخدمية في المعبر بشكل متكامل.

ويذكر أن المعابر البرية الحدودية التي تربط سوريا بتركيا هي كسب وباب الهوى والحمام والسلامة والراعي وجرابلس، ومع لبنان جديدة يابوس وجوسية والعريضة، ومع الأردن معبر نصيب، ومع العراق معبر البوكمال.