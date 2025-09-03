بينهم مسؤول في حزب الله.. إسرائيل تعلن نتائج غارة جنوب لبنان

غارة سابقة على جنوب لبنان (أ ف ب)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، قتل عنصرين أحدهما مسؤول في حزب الله، إثر غارة استهدفت قرية شبعا جنوبي لبنان.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو قتل عنصرين من حزب الله.

وأضاف أن المستهدفين هما "عبد المنعم موسى سويدان، المسؤول عن التواصل بين التنظيم وسكان قرية ياطر، وشخص آخر يعمل في تنظيم (الشركات اللبنانية) بتوجيه من حزب الله".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت الأربعاء، مقتل شخص في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة ياطر جنوب البلاد.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.