بينهم كوردي كرمانشاهي.. إيران تفقد رابع بطل ملاكمة نتيجة للقصف الإسرائيلي

شفق نيوز – طهران

أعلنت إيران، مساء اليوم الاربعاء، وفاة البطل الرياضي محمد ياسين بسحاقي، متأثرا بإصابته خلال القصف الاسرائيلي على محافظة البرز.

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، نبأ مقتل بطل الملاكمة بسحاقي، لافتة إلى أنه "رابع بطل بالملاكمة يقتل خلال القصف الاسرائيلي على إيران، وهو من سكنة محافظة البرز".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "سبق وان تسبب القصف الاسرائيلي بمقتل كل من اللاعب سيد علي باقر نيا، من محافظة لرستان، واللاعب رضا بهرامي من محافظة كرمانشاه الكوردية، وروح الله سالكي من محافظة البرز".

وذكرت الوكالة أن "الاتحاد الإيراني للملاكمة دان في بيان مقتل هؤلاء الرياضيين، ووصف مقتلهم بالجريمة ضد الانسانية، مقدما التعازي الى جميع الايرانيين والمجتمع الرياضي وأسر الضحايا".