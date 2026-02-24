بينهم قائد الطاقم ومساعده.. مصرع وإصابة 5 أشخاص بتحطّم مروحية عسكرية إيرانية

شفق نيوز- طهران

أدى حادث تحطّم طائرة مروحية تابعة للجيش الإيراني، يوم الثلاثاء، إلى مصرع وإصابة 5 أشخاص بينها قائد الطائرة ومساعده، بعد سقوطها وسط البلاد.

حيث أعلن الرئيس التنفيذي لإدارة الإطفاء وخدمات السلامة التابعة لبلدية مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان، قدرت الله كارکران، تحطّم الطائرة بعد سقوطها في سوق للفواكه والخضروات في مدينة درجه، ما أدى إلى "استشهاد الطيار ومساعده وبائعين اثنين من السوق".

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، منصور شيشة فروش، أن "عطلاً فنياً أثناء الرحلة تسبّب في تحطّم المروحية في المنطقة".

وأضاف أن "أحد البائعين أصيب أيضاً في الحادث ونُقل إلى المستشفى".

يذكر أن "درجه" هي منطقة تقع في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان، وتقع على بعد ثمانية كيلومترات من مركز المحافظة.