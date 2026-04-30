بينهم عراقيون.. أميركا تحتفظ بـ400 "داعشي" في سجن سوري

شفق نيوز- الحسكة

كشف مصدر أمني سوري، يوم الخميس، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أبقت على 400 معتقل من عناصر تنظيم داعش في سجن الصناعة بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، ولم تنقلهم إلى العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحالف الدولي فضّل الإبقاء على أسماء معينة من عناصر التنظيم في سجون سوريا رغم نقله لأكثر من خمسة آلاف عنصر من معتقلي التنظيم إلى العراق".

وأوضح أن "سجن الصناعة لا يزال تحت سيطرة وحماية قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحت إشراف ودعم من قبل التحالف الدولي".

وأشار المصدر إلى أن "المعتقلين ينتمون من جنسيات مختلفة سورية وعراقية وأجنبية وأسيوية".

ويعد سجن الصناعة أكبر السجون التي كانت تضم عناصر تنظيم "داعش" في سوريا وشهد حوادث توتر عديدة وكذلك تعرض لهجوم من قبل خلايا التنظيم أسفر عن مقتل 121 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية وأكثر من 350 عنصراً من "داعش" بعد أن تمكن التنظيم من السيطرة على السجن وفرار المئات من المعتقلين قبل أن تسيطر "قسد" مجدداً على السجن بعد نحو أسبوعين من المعارك.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في شباط/ فبراير الماضي عن اكتمال نقل أكثر من 5700 عنصر من معتقلي تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وأشارت إلى أن عملية النقل بدأت في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي واستمرت 23 يوماً ونفذتها القوات الأميركية وقوات التحالف.