بينهم طفل وامرأة.. مصرع 5 أشخاص بانهيار مبنى في لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بمصرع خمسة أشخاص على الأقل في مدينة طرابلس شمالي لبنان، إثر انهيار مبنى سكني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مبنى قديماً في حي باب التبانة، أحد أفقر أحياء طرابلس، انهار بشكل مفاجئ، مشيرةً إلى إنقاذ ثمانية أشخاص من تحت الأنقاض، فيما لقي خمسة مصرعهم، بينهم طفل وامرأة مسنّة.

وأضافت أن السلطات باشرت بإخلاء المباني السكنية المجاورة، تحسبًا لاحتمال تعرضها للانهيار.

من جهته، وجّه رئيس الجمهورية جوزيف عون أجهزة الإسعاف إلى "الاستنفار للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وتأمين مأوى لسكان المبنى المنهار والمباني المجاورة التي تم إخلاؤها احترازياً"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وقد بُني العديد من المباني بشكل غير قانوني، لا سيما خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، بينما أضاف بعض المالكين طوابق جديدة إلى مباني سكنية قائمة دون الحصول على التراخيص اللازمة.