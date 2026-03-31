بينهم ضابط: مقتل أربعة جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في معارك بجنوب لبنان وسط تصاعد حدة النزاع الإقليمي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصادر، فإن الجنود قتلوا خلال اشتباكات مع حزب الله دارت من مسافة قريبة.

وأشارت إلى أن مسلحي حزب الله طلقوا صواريخ مضادة للدروع أثناء محاولة إجلاء الجنود القتلى والجرحى ليضطر الجيش الإسرائيلي للاستعانة بسلاح الجو والدبابات والمدفعية لاستهداف المسلحين.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي إلى عشرة جنود منذ بدء الصراع في الجنوب اللبناني في مطلع شهر آذار/مارس الجاري.