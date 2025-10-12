بينهم صحفي ونجل قيادي.. قتلى باشتباكات عنيفة بين "حماس" ومسلحين في غزة

شفق نيوز- قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات بين عناصر من حركة "حماس"، ومسلحين في حي الصبرة بقطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن 8 على الأقل قتلوا خلال اشتباكات وقعت في حي الصبرة بمدينة غزة، من بينهم نجل القيادي في حركة "حماس"، باسم نعيم، إضافة للناشط والصحفي صالح الجعفراوي الذي يتابعه ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تغطيته للحرب على قطاع غزة.

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين عناصر من حماس ومسلحين من عائلة دغمش، في مناطق من حي تل الهوا وحي الصبرة، جنوب وغرب مدينة غزة، حيث بدأت الاشتباكات قبل يومين قتل على إثرها اثنان من عناصر الجناح العسكري لحركة "حماس"، وتطورت لاحقاً بعد محاصرة أمن حماس مربعاً سكنياً تقيم فيه عائلة دغمش، وطالبتهم بتسليم عدد من الأشخاص.

وأشارت مصادر أمنية أخرى، إلى لاعتقال عدد من الأشخاص المطلوبين في منطقة الاشتباكات.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.