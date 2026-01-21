بينهم صحفيون..11 قتيلاً باستهداف إسرائيلي في غزة

شفق نيوز- غزة

أفادت وسائل إعلامية، يوم الأربعاء، بمقتل 11 فلسطينياً بينهم ثلاثة صحفيين استهدفتهم طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء تأديتهم عملهم في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وفي التفاصيل، استهدفت الطائرة المسيّرة بشكل مباشر مركبة "جيب" تابعة للجنة مصرية، كانت تقل صحفيين معتمدين في مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية بمنطقة نتساريم وسط القطاع.

وكان على متن السيارة كل من محمد صلاح قشطة أحد مسؤولي اللجنة المصرية في توزيع المساعدات بقطاع غزة، والمصور الصحفي عبد الرؤوف شعث، والمصور أنس غنيم.

وكانت المركبة المستهدفة تحمل شعار اللجنة المصرية وكان يعمل عليها إعلاميون معتمدون داخل منطقة تضم أكبر مخيمات تقيمها اللجنة.

وتوزعت بقية الحصيلة على عدة مناطق في القطاع، إذ سقط 3 قتلى شرق مخيم البريج وسط القطاع، و3 قتلى شرق دير البلح، و3 قتلى في منطقة الزهراء، وقتيلان في محافظة خان يونس جنوب القطاع.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر مصرية تأكيدها أن القتلى كانوا يعملون ضمن طواقم اللجنة المصرية واستخدموا طائرة مسيّرة لتوثيق مجمع الخيام الإنساني الذي أقامته اللجنة في المنطقة.

ونفت المصادر المصرية الادعاءات الإسرائيلية حول استخدام الطائرة لأغراض جمع معلومات استخبارية، في حين لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادثة رغم حساسيتها نظراً لتدخل اللجنة المصرية فيها.