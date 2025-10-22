بينهم رضيع.. مصرع 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس

شفق نيوز- تونس

أفادت السلطات التونسية، يوم الأربعاء، بمصرع 40 مهاجراً غير شرعي بعد غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد، بينما تم إنقاذ 30 آخرين.

وقال الناطق باسم محكمة محافظة المهدية، وليد شطبري، لوكالة "فرانس برس"، إن الحادث وقع فجر الأربعاء، مضيفاً: "كان على ظهر المركب مبدئياً وحسب الأبحاث الأولية 70 شخصاً".

وأكد "انتشال 40 جثة من بينهم رضع، وإنقاذ 30 آخرين"، مشيراً الى أن المهاجرين هم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد المنطقة الوسطى في البحر المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث سجل وفاة أو اختفاء 32803 أشخاص منذ عام 2014، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، إضافة الى ليبيا المجاورة، من النقاط الرئيسية لانطلاق المهاجرين من شمال أفريقيا سعياً لبلوغ أوروبا.