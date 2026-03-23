بينهم العراق.. الكشف عن أعداد قتلى الحرب في الشرق الأوسط

كشفت إحصائية جديدة، اليوم الاثنين، عن مقتل آلاف الأشخاص في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير الماضي.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن عدد قتلى الحرب المسجل حتى 22 آذار/مارس جاء على النحو الآتي:

إيران

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، في 21 آذار/مارس، إن 3230 شخصاً لقوا حتفهم، بينهم 1406 مدنيين، بما في ذلك ما لا يقل عن 210 أطفال.

وأكدت الوكالة أنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية، ومصادر محلية وطبية وإغاثية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مواد من مصادر مفتوحة، والبيانات الرسمية عند الحاجة.

وأشارت أحدث تقارير صادرة عن وسائل إعلام حكومية إلى مقتل 1270 شخصاً، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من آذار/مارس إن 1332 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ اندلاعها، دون تقديم توضيح لهذا التباين.

لبنان

قالت السلطات اللبنانية إن نحو 1029 شخصاً قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية اللبنانية أن أكثر من 100 من القتلى هم من الأطفال.

العراق

ذكرت السلطات الصحية العراقية أن ما لا يقل عن 60 شخصاً قتلوا، معظمهم من عناصر الحشد الشعبي.

وقال مسؤولون أمنيون في أحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قُتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 15 مدنياً قُتلوا، بينهم تسعة في هجوم صاروخي إيراني على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من آذار/مارس.

وقال الجيش إن اثنين من جنوده قُتلا في جنوب لبنان، كما قُتلت أربع نساء فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني على الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق منفصل، قُتل إسرائيلي داخل سيارته في 22 آذار/مارس قرب الحدود مع لبنان، إثر ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ"إطلاق صاروخي" من الأراضي اللبنانية، قبل أن يعلن لاحقاً فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان قد قُتل بنيران إسرائيلية.

الولايات المتحدة

قُتل 13 من أفراد القوات المسلحة، حيث أعلن الجيش الأميركي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم إثر تحطم طائرة عسكرية أميركية في العراق، فيما قُتل سبعة آخرون أثناء العمليات في إيران.

الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل ستة أشخاص، بينهم اثنان في هجمات إيرانية، واثنان من منتسبي وزارة الداخلية، ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.