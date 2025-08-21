بينها وكلاء إيران.. نتنياهو: حرب الجبهات الـ7 تقترب من النهاية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن الحرب على ما أسماها "السبع جبهات" تقترب من النهاية، والتي تشمل إيران ووكلائها.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، إنه "حتى لو وافقت حركة حماس الفلسطينية، على اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين، فإن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة".

وأضاف: "سنفعل ذلك على أي حال، لا شك في ذلك.. حماس لن تبقى في غزة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتابع أن "الحرب ستنتهي قريبا، نقترب من نهايتها، وهي حرب على 7 جبهات، تشمل إيران ووكلائها".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اتصالات تحذيرية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال القطاع، استعدادا لنقل سكان مدينة غزة جنوبا.

جاء ذلك بعد ضربات مكثفة استهدفت المدينة والمناطق المحيطة، وذلك في إطار خطة عسكرية أقرتها إسرائيل، أمس الأربعاء للسيطرة على المدينة، والتي شملت استدعاء 60 ألف جندي احتياطي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بتقليص الإطار الزمني المخصص للسيطرة على آخر معاقل حركة حماس في قطاع غزة وهزيمتها.

وكان نتنياهو قد قرر، في وقت سابق أمس الأربعاء، عدم الرد على مقترح الوسطاء بعد مرور 48 ساعة من استلام تل أبيب رد حركة حماس.

وكان نتنياهو، قد أبدى، يوم الثلاثاء الماضي، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا".

يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.