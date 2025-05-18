بينها هدنة 60 يوماً.. حماس تعلن 3 شروط لإطلاق سراح 9 رهائن

شفق نيوز/ كشف قيادي بارز في حركة حماس الفلسطينية، يوم الأحد، عن موافقة الحركة على إطلاق سراح ما بين 7 إلى 9 رهائن إسرائيليين مقابل هدنة لمدة 60 يوماً والإفراج عن 300 أسير فلسطيني.

وأضاف القيادي، لشبكة "CNN" أن إطلاق سراح الرهائن سيكون مشروطا بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود شرق صلاح الدين، وهو طريق سريع رئيسي يربط شمال غزة بجنوبها.

وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر إسرائيلي: "إذا أرادت حماس الحديث عن إنهاء الحرب من خلال استسلامها، فسنكون مستعدين".

وأشار المصدر، إلى أن الوفد لن يبقى هناك إلى الأبد، مضيفا "إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المدى القريب، فسنمضي قدما في القتال".

وأفاد المصدر بأن حماس وإسرائيل تتفاوضان على إطار عمل قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي يتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت.

وتقدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة أبعد، الأحد، قائلا إن فريق التفاوض الإسرائيلي يدرس إطار عمل آخر يتضمن "إنهاء الحرب" مع إطلاق سراح جميع الرهائن، وطرد حماس، ونزع سلاح القطاع، وهي شروط طرحتها إسرائيل سابقا ورفضتها حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، بدء عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون".

وقال الجيش في بيان: "خلال اليوم الأخير بدأت قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي بدأ سلاح الجو ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدفا لحماس في أنحاء قطاع غزة وذلك بهدف التشويش، ودعما للعملية البرية حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع".

وتابع: "يواصل سلاح الجو دعمه المتواصل للقوات البرية العاملة في قطاع غزة".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر بوتيرة عنيفة، في ظل تصعيد عسكري متزايد وأزمة إنسانية غير مسبوقة، فيما بلغ عدد القتلى والإصابات منذ استئناف الحرب في مارس/آذار الماضي، 3193 قتيلا و8993 إصابة.

وارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 53339 قتيلا و121034 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023.