بينها مطاران وميناء.. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت إسرائيلية

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، يوم الاثنين، استهداف مطاري اللد ورامون وهدفين في منطقتي أسدود ويافا وميناء إيلات في إسرائيل بخمس طائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان "رداً على عدوان إسرائيل الأخير على ميناء الحديدة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية".

وأوضح سريع، أن "العملية استهدفت مطار اللد وهدفاً عسكرياً آخر، في منطقة يافا، وميناء أم الرشراش ومطار رامون، وهدفاً حيوياً في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة، وذلك بخمس طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة يبدو أنها انطلقت من اليمن، ووفقاً للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات".

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباحاً، أن سلاح الجو شن غارات على الحديدة في اليمن، فيما أفاد الجيش بأنه قصف "بنى تحتية عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة".

وتشن جماعة الحوثيين سلسلة عمليات عسكرية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل ضمن ما تقول إنه "رد عملي" على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.