بينها أرامكو وينبع والفجيرة.. إيران تهدد باستهداف منشآت نفطية خليجية

شفق نيوز- طهران

حذر مصدر عسكري إيراني مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، من أن طهران قد توسع دائرة أهدافها العسكرية لتشمل منشآت نفطية حيوية في المنطقة، وذلك رداً على أي استهداف محتمل قد تشنه الولايات المتحدة ضد البنية التحتية الإيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المصدر قوله إن القائمة المحتملة للأهداف الإيرانية باتت تشمل منشآت شركة "أرامكو" السعودية، ومجمع "ينبع" النفطي، بالإضافة إلى "خط أنابيب الفجيرة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المصدر العسكري إلى أن أي تصعيد عسكري مباشر سيؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، متوقعاً أن تتجاوز أسعار النفط حاجز 200 دولار للبرميل في حال اندلاع مواجهة مفتوحة.

وقال المصدر في تصريحاته: "لقد أعددنا خيارات للرد على أي تحرك عسكري محتمل يستهدف محطات الطاقة أو المراكز الحيوية داخل إيران"، واصفاً التهديدات الأميركية بأنها تعكس حالة من "الانسداد السياسي" في التعامل مع النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة الخطاب التهديدي بين واشنطن وطهران، فيما صنف الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، مناطق في كل من السعودية والإمارات والبحرين كأهداف عسكرية.

وأوضح الحرس الثوري أن التحذير يشمل المسار البري بين الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، وجسر الملك فهد بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وجسر الشيخ زايد في مدينة أبو ظبي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات السعودية، إغلاق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين بشكل احترازي، بسبب تنبيهات أمنية من احتمالية تعرضه لهجوم.

كما دعت السفارة الأميركية في الرياض، مساء الثلاثاء، رعاياها في السعودية إلى مغادرة البلاد وإعادة النظر في السفر إليه وخاصة أداء الحج هذا العام وسط تصاعد التوترات والتهديدات.

من جهتها دعت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الثلاثاء، السكان إلى عدم مغادرة منازلهم بعد منتصف ليلة اليوم وحتى صباح الأربعاء.

ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بفتح مضيق هرمز، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن (وبتوقيت بغداد ليلة يوم غد الأربعاء، الساعة 3:00 صباحاً).

وهدد ترمب بتدمير واسع النطاق للبنى التحتية المدنية في إيران، بما يشمل الجسور ومحطات توليد الطاقة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت.