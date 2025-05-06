بينها المطار الدولي.. الطائرات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على صنعاء

شفق نيوز/ أفادت مصادر يمنية، يوم الثلاثاء، بأن عشرات الطائرات الإسرائيلية شنت غارات عنيفة على مناطق عدة بصنعاء بما فيها المطار الدولي.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية أوردتها "روسيا اليوم"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "أصوات انفجارات هي الأعنف تهز العاصمة صنعاء، وأنباء عن استهداف محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة"، مبينة أن "الغارات استهدفت أيضاً مصنع إسمنت عمران".

هذا ووجه الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنذاراً عاجلاً وغير مسبوق إلى جميع المتواجدين في محيط مطار صنعاء الدولي، مطالباً بإخلاء المنطقة فوراً.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "نوجه تحذيراً عاجلاً إلى كل المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي، ونطالبهم بالإخلاء الفوري، وتحذير من بجوارهم من البقاء في هذه المنطقة"، مبيناً أن "الاستمرار في التواجد هناك يعرض حياتهم للخطر المباشر".

ويأتي هذا التحذير بعد هجمات جوية إسرائيلية مكثفة نُفذت يوم أمس الاثنين، على أهداف متعددة داخل اليمن، والتي كانت بإشراف مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رداً على هجوم صاروخي شنه الحوثيون قبل أيام على مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن الحوثيين استخدموا صاروخاً جديداً متطوراً يُعتقد أنه من طراز "قاسم بصير"، يتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت وقدرة على التخفي من أنظمة الرادار، ما تسبب في خرق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.