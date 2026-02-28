بينها العراق.. إيران تكشف قائمة أهدافها العسكرية في 10 دول بعد الهجوم الإسرائيلي–الأميركي

شفق نيوز- طهران

نشر رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم السبت، خريطة تضم 10 دول ومواقع عسكرية، محذّراً من استهدافها عقب الهجوم الإسرائيلي–الأميركي على طهران.

These are our footsteps in the region.We had warned this war would expand regionally. pic.twitter.com/TAU9PyfogF — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) February 28, 2026

وأظهرت الخريطة، التي نشرها عبر منصة "إكس"، مواقع وقواعد عسكرية مرفقة بأعداد القوات الأميركية المتواجدة فيها، وهي: قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا: نحو 2,500 جندي، سوريا: نحو 2,000 جندي، العراق: نحو 6,000 جنود، الأردن: نحو 3,000 جنود، الكويت: نحو 13,000 جندي، قاعدة العديد الجوية في قطر: نحو 13,000 جندي، الإمارات العربية المتحدة: نحو 5,000 جنود، المملكة العربية السعودية: نحو 3,000 جنود، نشاط الدعم البحري في البحرين: نحو 7,000 عناصر، وسلطنة عُمان: نحو 600 جندي".

وكتب عزيزي في تغريدته: "هذه هي خطواتنا في المنطقة، لقد حذرنا من أن هذه الحرب ستتوسع إقليمياً".

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً على أربع قواعد أميركية في قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، فيما أفادت وكالة أنباء فارس بدوي صفارات الإنذار في تلك الدول عقب الاستهداف.

وكانت إسرائيل قد شنت، بالتعاون مع الولايات المتحدة، هجوماً على إيران صباح اليوم السبت، في تصعيد خطير أعقب أسابيع من المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.