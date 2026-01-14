بينها العراق.. الولايات المتحدة توقف منح التأشيرات لـ75 دولة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إيقاف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، مؤكدة أن العراق من بين هذه الدول.

ونقلت وسائل إعلام أميركية، عن خارجية الولايات المتحدة أنها أوقفت إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها إيران واليمن ومصر والصومال، إلى جانب العراق.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لتوسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة، في خطوة تأتي ضمن حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين.

وجاء الإعلان بعد يومين من تعليق إدارة ترمب طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، بما في ذلك أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال، وتعليق منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية لهم.

وفي خطوة مرتبطة، قررت الإدارة خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء ومهاجرين آخرين من خمس سنوات إلى 18 شهرا.

وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إلى أن القرار جاء بعد هجوم رجل أفغاني على اثنين من أفراد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان قد دخل الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين بعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021.

ويطال القرار اللاجئين والحاصلين على اللجوء ومن لديهم طلبات لجوء أو تعديل وضع أو إلغاء ترحيل قيد النظر، فيما يخوض ترمب حملته الانتخابية على أساس ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا عزمه "إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث".