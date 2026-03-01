بينها العراق.. "لوفتهانزا" تعلق رحلاتها فوق 8 دول حتى 8 آذار

شفق نيوز- برلين

أعلنت شركة "لوفتهانزا"، أكبر شركات الطيران الألمانية، يوم الأحد، أن المجال الجوي سيبقى مغلقاً أمام رحلاتها فوق لبنان والأردن والعراق وقطر والكويت والبحرين والدمام في السعودية وإيران حتى الثامن من آذار/ مارس الجاري.

وأوضحت الشركة أنها "لن تسيّر أي رحلات عبر تلك الأجواء، فضلا عن اسرائيل، في ظل التطورات الأمنية الراهنة".

ويشهد الشرق الأوسط، منذ أمس السبت، اضطرابات واسعة في الملاحة الجوية حيث أعلنت شركات طيران كبرى تعليق رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط في ظل المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

جاء ذلك، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.