بينها العراق.. سفير أميركي: لإسرائيل حق ديني بأراضي 6 دول عربية

شفق نيوز- الشرق الاوسط

قال سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب، مايك هاكابي، في تصريحات نشرت اليوم السبت، إن إسرائيل تملك "حقاً دينياً" بالسيطرة على معظم أراضي الشرق الأوسط.

وخلال مقابلة أُجريت في تل أبيب، سأل الصحفي الأميركي تاكر كارلسون السفير عن مفهوم "إسرائيل الكبرى"، منوهاً بسفر التكوين 15 الذي يصف حوار الله مع إبراهيم حول هبة الأرض "من النيل إلى الفرات"، واستفسر عما إذا كان يوافق على فكرة أن لإسرائيل حقاً في أراضٍ تشمل الأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى أجزاء من السعودية والعراق.

وأضاف هاكابي خلال المقابلة مع كارلسون: "سيكون من الجيد لو أنهم (إسرائيل) استولوا على كل شيء (الشرق الأوسط بأكمله)".