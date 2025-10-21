بينها العراق.. أردوغان يعتزم تمديد مهام الجيش التركي في ثلاث دول عربية

شفق نيوز- أنقرة

قدمت الرئاسة التركية، يوم الثلاثاء، مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في العراق وسوريا ولبنان لثلاثة سنوات اعتبارًا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتنتهي مهلة الصلاحية الممنوحة للرئيس لإرسال قوات إلى العراق وسوريا لشن عمليات خارج الحدود إذا استدعت الحاجة لهذا في الثلاثين من الشهر الجاري، كما ستنتهي مدة السنة الممنوحة للرئيس فيما يخص “مشاركة تركيا بقواتها العسكرية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.

وتنص المذكرة الرئاسة التي حملت توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحسب صحيفة "الزمان" التركية على "تمديد مدة إرسال تركيا قوات إلى سوريا والعراق لثلاثة سنوات اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكذلك تمديد إرسال جنود إلى لبنان لعامين إضافيين اعتبارا من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

ومن المنتظر أن تُناقش المذكرات خلال الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع القادم.

من جانبه انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكوردي المذكرات الرئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في كل من العراق وسوريا ولبنان.

وذكرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كيليتش كوتشييت، أن "المذكرات تطالب بتمديد الوجود العسكري التركي في العراق وسوريا بل وإرسال مزيد من الجنود"، مبينة: "لا يمكن قبول هذا، فحتى إن تم توصيف منطق هذه المذكرات ضمن الأمن القومي، فإننا نراها في النهاية تدخلا في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ولهذا نؤكد أنها ليست قانونية وليست مشروعة".