بينها العراق.. تركيا تلغي رحلاتها الجوية لأربع دول

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم الجمعة، إلغاء رحلات شركات طيران تركية، وفي مقدمتها الخطوط الجوية التركية، إلى العراق وإيران وسوريا والأردن حتى يوم الاثنين المقبل (16 حزيران/ يونيو الجاري).

وأشار أورال أوغلو على منصة "إكس"، الجمعة، إلى أن شركات الطيران اتخذت الاحتياطات اللازمة عقب العدوان الإسرائيلي على إيران، وأنها أعادت تخطيط مسارات الرحلات الجوية لتجنب استخدام المجال الجوي المحفوف بالمخاطر.

وأوضح أن المجالات الجوية لإسرائيل وإيران وسوريا والعراق مغلقة مؤقتا أمام حركة الطيران، بسبب الغارات الإسرائيلية على إيران، وتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وأضاف: "تماشيا مع التطورات، اتخذت المديرية العامة للطيران المدني وشركات الطيران المعنية، التدابير اللازمة، وأُعيد تخطيط مسارات الرحلات لتجنب استخدام المجالات الجوية الخطرة".

وأردف: "ألغت شركات الطيران المعنية، وفي مقدمتها الخطوط الجوية التركية، رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا والأردن حتى يوم الاثنين 16 حزيران/ يونيو".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي - برسالة وجهها إلى شعبه - إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، ردا على الهجمات.