بينها العراق.. الخارجية الأميركية تدعو رعاياها لمغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

دعت وزارة الخارجية الأميركية، فجر اليوم الثلاثاء، رعاياها المتواجدين في الشرق الأوسط إلى مغادرة 14 دولة في المنطقة فوراً، على خلفية التصعيد العسكري والقصف المتبادل بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى.

وذكرت الوزارة في إشعار مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الدول التي تشكل خطورة لا سلامة مواطنيها في الوقت الحالي هي: العراق وإيران، ولبنان، والكويت، والبحرين، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات.

وكذلك وسوريا ومصر وإسرائيل والأردن واليمن.

يأتي ذلك على خلفية هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدد من دول المنطقة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأميركية.