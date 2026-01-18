بيزشكيان: أي هجوم محتمل على خامنئي يمثّل حرباً شاملة ضد إيران

شفق نيوز- طهران

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأحد، أي هجوم محتمل على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بأنه إعلان حرب شاملة ضد بلاده، متهماً الولايات المتحدة وحلفاءها بأنها السبب الرئيس في مشاكل إيران وشعبها.

وقال بيزشكيان، في تغريدة له على منصة "إكس"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم على المرشد الأعلى لبلادنا يرقى إلى مستوى الحرب الشاملة ضد الأمة الإيرانية".

وأضاف، "إذا كانت هناك مشقة ومعاناة في حياة الشعب الإيراني العزيز، فإن أحد العوامل الرئيسية هو العداء المستمر والعقوبات اللاإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعا أمس السبت، إلى إنهاء حكم المرشد الإيراني علي خامنئي الذي استمر 37 عاماً، مؤكداً أن "الوقت قد حان" لذلك، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من يوم أمس، حمّل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسؤولية سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.

بينما أفادت منظمة "هرانا"، اليوم، بأن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي تجتاح إيران، في حين تم تسجيل "زيادة طفيفة للغاية" في نشاط الإنترنت بالبلاد بعد انقطاع ثمانية أيام.

واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2025 على خلفية متاعب اقتصادية وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية، وبلغت ذروتها في أعمال عنف واسعة النطاق أواخر الأسبوع الماضي.