بيروت تستدعي القائم بأعمال إيران وتبلغه رفضها التدخل في شؤونها الداخلية

شفق نيوز- بيروت

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، يوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت توفيق صمدي، وسلّمته مذكرة خطية رسمية أكدت فيها رفض الدولة اللبنانية القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت توفيق صمدي، "من قبل الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى، وتم خلال اللقاء، طرح مجموعة من التساؤلات بشأن التصريحات الصادرة عن السفارة الإيرانية في لبنان ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة، ولا سيّما ما ورد حول أن الإيرانيين الأربعة الذين استُهدفوا في أحد فنادق منطقة الحازمية يحملون صفة دبلوماسية، وأن وجودهم في لبنان كان بعلم وزارة الخارجية اللبنانية".

ونفت الوزارة في بيانها، صحة هذه الادعاءات، مشدّدة على أنها "تنفي نفياً قاطعاً علمها بوجودهم أو بتمتعهم بأي صفة دبلوماسية".

كما عرض الأمين العام وفق البيان، سلسلة أمثلة اعتبر أنها "تُظهر عدم احترام إيران لقرارات الحكومة اللبنانية"، من بينها بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني تحدث عن عمليات مشتركة مع حزب الله.

وطلب الجانب اللبناني من القائم بالأعمال الإيراني تقديم ردود خطية رسمية على هذه المسائل وغيرها من النقاط المطروحة، وفقاً للبيان.

وسلّمت وزارة القائم بالأعمال الإيراني مذكرة خطية رسمية، أكدت فيها الدولة اللبنانية رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مشدّدة على التزامها الكامل بأحكام القانون الدولي من دون انتقائية أو ازدواجية.

كما شدّدت المذكرة على أن لبنان لا يقبل إلا بعلاقات مع إيران تقوم على المساواة والندية، وعلى أساس احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما جاء في البيان.