بيان أممي مشترك يتحدث عن أوضاع غزة: نصف مليون شخص يعانون من المجاعة

شفق نيوز- غزة

كشف بيان أممي مشترك صادر عن منظمات "الفاو" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية والصحة العالمية، يوم الجمعة، عن وجود نصف مليون شخص في قطاع غزة يعانون من المجاعة.

وأعربت المنظمات الأممية عن قلقها من "التهديد بهجوم عسكري مكثف على مدينة غزة لما له من عواقب مدمرة إضافية على المدنيين"، داعية إلى "ضمان وصول المساعدات لغزة دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية".

وأشارت إلى "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

كما أكد تقرير أصدرته شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)أن قطاع غزة يعيش "مجاعة"، محذراً من أن "نطاق المجاعة مرشح للتوسع ليشمل محافظة دير البلح في وسط القطاع ومحافظة خان يونس جنوبا بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل."

وبحسب المعطيات، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة ظروف "المرحلة الخامسة"، وهي المرحلة الأخطر التي تعني مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

كما يواجه نحو 1.07 مليون شخص، أي ما يعادل 54% من السكان، ظروف "المرحلة الرابعة"، والتي توصف بمستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي.