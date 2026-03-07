بيانات ملاحية: ناقلات مرتبطة بإيران وحدها تواصل عبور مضيق هرمز

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة Bloomberg، نقلاً عن بيانات تتبع السفن، يوم السبت، بأن الناقلات النفطية العملاقة الوحيدة التي ما تزال تعبر مضيق هرمز هي سفن مرتبطة بإيران، في وقت تتجنب فيه معظم شركات الشحن العالمية المرور عبر الممر المائي الحيوي.

وذكرت الوكالة، في خبر، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن بيانات الملاحة البحرية أظهرت تراجعاً حاداً في حركة السفن عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة، مع عبور عدد محدود فقط من الناقلات مقارنة بالمعدل المعتاد.

وأشارت إلى أن شركات الشحن الدولية باتت أكثر حذراً في إرسال ناقلات النفط عبر المضيق بسبب المخاطر الأمنية المتصاعدة في المنطقة، ما دفع العديد من السفن إلى الانتظار أو تغيير مساراتها.

وبيّنت البيانات أن السفن التي استمرت في العبور عبر المضيق مرتبطة بشبكات شحن إيرانية، في حين امتنعت غالبية الناقلات التابعة لشركات عالمية عن المرور.

وتوقفت معظم السفن وناقلات النفط عن عبور مضيق هرمز بسبب المخاطر الأمنية المتصاعدة مع تصاعد الحرب في المنطقة،ما أدى إلى تراجع حركة الملاحة وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

ويُعد المضيق ممرّاً حيوياً لنقل نحو خُمس تجارة النفط العالمية.