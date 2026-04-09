بيانات ملاحية: مضيق هرمز مازال "مغلقاً إلى حد كبير"

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، بأن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي ناقلة نفط أو غاز منذ إعلان وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن حركة الشحن عبر المضيق ما تزال محدودة للغاية.

ونقلت الصحيفة عن بيانات ملاحية أن "مضيق هرمز مغلق إلى حد كبير"، مبينة أن أربع سفن فقط تحمل بضائع جافة عبرت المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن أن عددًا محدودًا من السفن واصل العبور، فيما امتنعت معظم شركات الشحن عن دخول المضيق بسبب استمرار المخاطر الأمنية وعدم وضوح الوضع العسكري، رغم إعلان وقف إطلاق النار.

كما أشارت تحليلات شركات تتبع الملاحة إلى أن تدفقات النفط من الخليج ما تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، وأن مئات السفن لا تزال تنتظر خارج المنطقة أو غيّرت مساراتها، مع استمرار حالة الحذر لدى شركات النقل البحري حتى تتضح الضمانات الأمنية بشكل كامل.

وأمس الاربعاء، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بإغلاق مضيق هرمز وإعادة ناقلة نفط حاولت العبور من خلاله، وذلك بعد التهديد الإيراني بإغلاقه بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وكان التصعيد الإسرائيلي على لبنان أدى إلى صدور مواقف إيرانية لوحت بإغلاق مضيق هرمز والانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى القول إن لبنان لم يكن ضمن الاتفاق، فيما دعت باكستان التي تجري الوساطة بين الطرفين الى التهدئة وحذرت من تقويض الاتفاق الذي تم مساء أمس الثلاثاء.

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التوصل إلى هدنة بين الطرفين لمدة أسبوعين يتوقف خلالها القصف والهجمات المتبادلة، بواسطة باكستانية، تمهيداً لإجراء محادثات بغية الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.