بيانات صادمة.. مدمنو المخدرات في تركيا يقتربون من 15 مليوناً بينهم أطفال

شفق نيوز- أنقرة

كشفت بيانات الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات أن عدد مدمني المخدرات في تركيا تجاوز 10 ملايين شخص خلال عام 2024، واقترب من 15 مليوناً في عام 2025، مع تسجيل انخفاض مقلق في سن التعاطي ليصل إلى مرحلة الطفولة.

وأشار رئيس الاتحاد، خالد طوراق، إلى انخفاض سن بداية التعاطي بشكل كبير، موضحاً أن الصورة تبدو أكثر خطورة بين من هم دون 18 عاماً، حيث وصل سن التعاطي إلى 12 عاماً.

وأضاف أن الدراسات تظهر أن التعاطي لا يقتصر على كبح المشاعر، بل يحدث بشكل واسع لأغراض جنسية، ولا سيما بين شرائح الدخل المرتفع.

وأكد طوراق أن نحو 90% من المتعاطين دون سن 18 عاماً يتم استدراجهم إلى شبكات المخدرات رغماً عن إرادتهم، حيث يُدمنون أولاً ثم يُستخدمون في جرائم البيع والنقل مقابل الحصول على المخدرات.

وذكر أن الشابات يُجبرن على الدعارة، فيما يُدفع الذكور إلى ارتكاب جرائم مثل الحرق العمد والسرقة المسلحة.

وفي السياق ذاته، تواصل نيابة إسطنبول تحقيقاتها في قضايا مخدرات تطال مشاهير، ما أعاد ملف التعاطي إلى واجهة النقاش العام.

من جهته، قال نائب الرئيس غودت يلماز، خلال قمة لمنظمات المجتمع المدني، إن مكافحة الإدمان تمثل عملية تنسيق شاملة تتطلب مشاركة الأسر والمجتمع المدني إلى جانب الدولة، مشيراً إلى هدف وضع إطار عمل شامل بحلول عام 2028، عبر ثلاث استراتيجيات وطنية للفترة 2024-2028.