بيانات شحن: معظم السفن في مضيق هرمز تسلك مساراً حددته إيران

أفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن بيانات شحن دولية، يوم الأربعاء، بأن معظم السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة سلكت طريقاً حددته إيران، في مؤشر على تصاعد نفوذ طهران في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

ونقلت القناة عن بيانات شحن حديثة، أن نحو نصف السفن قامت بتحميل شحناتها من الموانئ الإيرانية، في تحدٍ للحصار الأميركي المفروض على طهران.

في المقابل، نقلت قناة "برس تي في" عن مصدر أمني إيراني قوله، إن استمرار ما وصفه بـ"القرصنة البحرية الأميركية" سيُواجَه قريباً بعمل عسكري غير مسبوق.

وأضاف المصدر أن الرد القاسي بات ضرورياً إذا استمرت واشنطن في الحصار البحري "غير القانوني" لمضيق هرمز.

من جهتها، نقلت "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولي شركات نفط ناقشوا خطوات لمواصلة الحصار على إيران لأشهر إذا لزم الأمر.

وكانت مصادر أميركية قد أفادت في وقت سابق، بأن ترمب وكبار مساعديه عقدوا اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة داخل البيت الأبيض، لبحث تداعيات الحرب وأوضاع الأسواق المحلية والدولية.