بوليتيكو: العملية العسكرية ضد إيران قد تمتد لـ6 أشهر

شفق نيوز- واشنطن

أفادت مجلة بوليتيكو، نقلاً عن وثيقة داخلية لوزارة الحرب الأميركية، بأن الولايات المتحدة تدرس تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران قد تستمر لمدة لا تقل عن 100 يوم، مع احتمال امتدادها حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت المجلة الأميركية، أن الوثيقة تشير إلى أن القيادة المركزية الأميركية طلبت من وزارة الدفاع الأميركية نشر مزيد من ضباط الاستخبارات العسكرية في مقرها بمدينة تامبا، لدعم العمليات العسكرية ضد إيران لفترة طويلة قد تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأضاف التقرير، أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عدّل الأسبوع الماضي الجدول الزمني للعمليات العسكرية، ليمتد إلى ثمانية أسابيع بدلاً من الفترة التي كانت مطروحة سابقاً وتراوحت بين أربعة وخمسة أسابيع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اقترح في وقت سابق إطاراً زمنياً يتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع لإنجاز الهجمات على إيران في حال تقرر تنفيذها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية ربما قللت من تقدير تداعيات بدء العمليات العسكرية ضد إيران، وتبحث حالياً بشكل عاجل عن القدرات والقوى اللازمة لخوض صراع أوسع نطاقاً وأكثر طولاً في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن طلب القيادة المركزية إرسال مزيد من ضباط الاستخبارات إلى مقرها في تامبا يكشف عن استعدادات لعملية طويلة نسبياً، قد تستمر 100 يوم على الأقل وربما حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل.