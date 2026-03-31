بولندا ترفض تزويد واشنطن بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي

شفق نيوز- وارسو

أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، يوم الثلاثاء، أن بولندا لا تعتزم تقديم منظومة "باتريوت" إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ذكرت وسائل إعلام غربية، أن "واشنطن طلبت، صباح اليوم، من وارسو أن تنقل إحدى البطاريتين لديها إلى الشرق الأوسط".

فيما قال وزير الدفاع الوطني البولندي، إن "منظومة باتريوت التي نملكها وصواريخها تستخدم للدفاع عن المجال الجوي البولندي والجناح الشرقي للناتو، فلم يتغير تموضع القوات ولا نعتزم تغييره".

وفي أواسط آذار/ مارس 2026، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعض البلدان الغربية والآسيوية إلى إرسال السفن العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط ولكن معظمها رفض طلبه.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/ فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.