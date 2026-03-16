أبوظبي: مقتل فلسطيني إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلن مكتب أبوظبي للإعلام، يوم الاثنين، مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية شمال إمارة أبوظبي.

وأوضح المكتب، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص فلسطيني الجنسية بعد سقوط صاروخ أو شظايا صاروخية على مركبة مدنية في المنطقة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية تعاملت مع الحادث فور وقوعه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقع، فيما تواصل الأجهزة المختصة متابعة التطورات.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت في سماء الإمارات مع صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران.

وأوضح البيان صدر صباحاً عن وزارة الدفاع عبر منصة "إكس" أن "أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية تتصدى حالياً لتهديدات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأشار البيان إلى أن الأصوات التي تسمع ناجمة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للصواريخ والطائرات المسيّرة.