"بوش" تلتحق بالعملية ضد إيران وقصف كثيف يطال أصفهان ودربند

شفق نيوز- طهران

أفاد وسائل أميركية، ليل الجمعة، بأن واشنطن سترسل حاملة الطائرات "بوش" للمشاركة بالعمليات ضد إيران، في وقت تتعرض في أغلب المدن الإيرانية لقصف كثيف.

وقالت مصادر لشبكة "سي بي أس" الأميركية: حاملة الطائرات "بوش" ستشارك في العمليات ضد إيران.

بالمقابل، أفاد إعلام إيراني بقصف منطقة "صفة" في أصفهان وسط البلاد، ومنطقة سعادت آباد في طهران.

وتابع: استهداف ثكنة عسكرية في دربند شمال طهران.

وتعرضت طهران ليلة اليوم، لموجة قصف كثيف ادت لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطقها، وذلك بالتزامن مع خطاب للرئيس الاميركي دونالد ترمب، أكد فيه أن عملةي كبيرة جارية في إيران، خلال خطابه.

كما تعرضت محطة بوشهر النووية لاستهداف جديد، هو الثالث منذ بدء الحرب، وذلك ليلة اليوم، حسب تأكيد الإعلام الإيراني.

كما ذكرت وكالة إيسنا الإيرانية، سقوط قتلى ومصابون في قصف استهدف منزلا بمدينة زنجان شمال غربي إيران.