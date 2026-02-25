بوساطة أميركية.. مفاوضات بين الدروز ودمشق لتبادل محتجزين من أحداث السويداء

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بأن واشنطن تؤدي دور القيادة في وساطة بين المرجعية الدينية الدرزية والحكومة السورية، لتبادل محتجزين منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها محافظة السويداء.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إنه "توجد مفاوضات حاليا بوساطة أمريكية بين الشيخ حكمت الهجري وحكومة دمشق على ملف وحيد هو ملف الموقوفين والأسرى".

وأضاف المصدر أن "الوساطة تهدف لإطلاق السلطات سراح 61 مدنيا من السويداء محتجزين في سجن عدرا منذ أحداث تموز، مقابل إفراج الحرس الوطني عن ثلاثين عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية".

وقد أكدت مصادر أهلية في السويداء لـRT، مساء أمس الثلاثاء، أن الوساطات نجحت في الإفراج عن 6 من معتقلي أحداث أشرفية صحنايا لدى السلطات السورية والتي جرت في أبريل 2025.

كما ذكرت المصادر ذاتها أن الهدوء عاد إلى مدينة السويداء والطرقات التي أغلقت جرى فتحها بعد التوتر الذي حصل على خلفية توقيف الأمن الداخلي ثلاثة شبان من قرية لبين بتهمة سرقة أكبال الهاتف وما أعقب ذلك من اندلاع اشتباك بين ذوي الشبان الذين حاولوا إطلاق سراحهم وعناصر الأمن الداخلي ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح.

وشهدت محافظة السويداء، بدءا من 13 تموز/ يوليو و لأسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.

وتم التوصل الى وقف لإطلاق النار بدءا من 20 تموز/يوليو، ولكن الوضع استمر متوترا والوصول الى السويداء صعبا.

وفي آب / أغسطس انضوت عشرات الفصائل الصغيرة في تشكيل مجموعة "الحرس الوطني"، بهدف توحيد الجهود العسكرية، تحت مظلة الهجري.