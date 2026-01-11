بوساطة دولية .. عبدي يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع القوات الحكومية السورية

شفق نيوز - دمشق

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الجنرال مظلوم عبدي، صباح اليوم الأحد، التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار بين "قسد" والقوات الحكومية السورية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمحافظة حلب، وذلك بعد معارك دامية خاضها الجانبان واستمرت لعدة أيام.

وكتب عبدي في منشور له على منصة "إكس"، إنه "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".

وأضاف "ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم".

واندلعت اشتباكات "عنيفة" منذ يوم الثلاثاء الماضي بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وقد أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين واصابة العشرات بجروح مع نزوح أكثر من 150 ألف شخص.