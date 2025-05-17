بوتين يدعو القادة العرب لحضور القمة الروسية-العربية الأولى

شفق نيوز/ دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، القادة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى المشاركة في القمة الروسية-العربية الأولى، المقرر عقدها في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".

وتابع: "في هذا الصدد، أود أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".

وبحسب الإعلام الروسي، تسعى موسكو من خلال هذه القمة إلى تعزيز شراكتها مع الدول العربية، وفتح آفاق تعاون سياسي واقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وتُعد هذه القمة الأولى من نوعها، وتأتي في سياق جهود روسيا لتعميق علاقاتها مع العالم العربي على المستويين الثنائي والجماعي، وسط تصاعد الحضور الروسي في ملفات الشرق الأوسط.