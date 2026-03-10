بوتين يبلغ بزشكيان موقفه من النزاع والأخير يشكره

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، "موقفه المبدئي الداعي إلى تهدئة النزاع في أسرع وقت"، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال ثاني محادثة هاتفية يجريها بوتين مع بزشكيان خلال أسبوع، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

من جانبه، شكر بزشكيان - بحسب بيان للكرملين - الرئيس الروسي على دعم بلاده، ولا سيما على تقديم المساعدات الإنسانية لطهران في ظل الأوضاع الراهنة.

ويأتي هذا الاتصال في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 شباط/ فبراير الماضي عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات على الجبهات.