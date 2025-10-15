بوتين والشرع يؤكدان استئناف عمل اللجنة الحكومية الروسية - السورية قريبا

شفق نيوز- دمشق

حمل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين، يوم الأربعاء، رسائل سياسية وإقتصادية واضحة حول متانة العلاقات الروسية السورية، فيما اكدا على إستئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين قريبا.

وقال بوتين في كلمته خلال لقاء الشرع، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العلاقات بين بلدينا قوية ومتجذّرة منذ أكثر من ثمانين عاماً، وموسكو تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الشعب السوري وتسعى إلى تطوير التعاون مع دمشق في مختلف المجالات".

وأضاف أن "اللجنة الحكومية الروسية- السورية المشتركة ستستأنف أعمالها قريباً، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين".

من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن "سوريا الجديدة تعمل على إعادة ربط علاقاتها الإقليمية والدولية على أسس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل"، موضحاً أن "روسيا تمثل شريكاً موثوقاً وصديقاً استراتيجياً لبلاده".

وأضاف الشرع: "نحترم جميع الاتفاقيات الموقعة مع موسكو، ونعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والروسي".

وأشار إلى أن "التعاون بين البلدين يشمل مجالات واسعة"، موضحاً أن "جزءاً كبيراً من قطاع الطاقة في سوريا يعتمد على الخبرات الروسية، وأن دمشق تسعى إلى تعزيز هذا التعاون ضمن رؤية جديدة لإعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية الوطنية".

وزيارة الشرع إلى روسيا، هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، وتأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات بين دمشق وموسكو، وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.