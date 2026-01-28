بوتين والشرع يبحثان في موسكو تطورات الشرق الأوسط

شفق نيوز- موسكو

أعلن الكرملين، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع، سيعقدان محادثات، اليوم الأربعاء، في موسكو لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان: "في 28 كانون الثاني/ يناير، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيصل روسيا في زيارة عمل".

وأضاف البيان: "سيناقش بوتين والشرع الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط".

وكان الشرع قد زار موسكو في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث عقد حينها محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، حينها، أن "مباحثات الرئيسين فلاديمير بوتين وأحمد الشرع في الكرملين تناولت جوانب عدة أهمها الإنساني بالإضافة إلى الطاقة والنقل والصحة والسياحة".

كما ذكر نوفاك أن "الجانبين بحثا آفاق التعاون في مجالات متعددة أخرى، من بينها الجانب الثقافي والإنساني، بالإضافة إلى تنمية القطاع السياحي والرعاية الصحية"، لافتا إلى أن "دمشق أبدت اهتماما بالحصول على القمح والأدوية الروسية".

وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت أمس الثلاثاء، بأن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، توصلا إلى تفاهمات شاملة تنهي العمليات العسكرية وتضع خارطة طريق لدمج القوات، وذلك في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عقد في دمشق وحضره مظلوم عبدي.

وبحسب قناة "تليفزيون سوريا"، يقضي الاتفاق بوقف فوري لكافة العمليات العسكرية، والبدء في تنفيذ ترتيبات أمنية وإدارية جديدة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وينص الاتفاق على انتشار عناصر وزارة الداخلية السورية داخل مدينتي الحسكة والقامشلي والمناطق الحيوية الأخرى لضمان الأمن الداخلي، مع بقاء عناصر "قسد" في قراهم ومناطق انتشارهم الحالية.