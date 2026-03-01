بوتين لبزشكيان: اغتيال خامنئي جريمة متعمدة وعملية قتل وحشية

شفق نيوز- موسكو

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، تعازيه إلى نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، واصفاً مقتله بأنه جريمة متعمدة تنتهك معايير الإنسانية والقانون الدولي.

وقال بوتين خلال اتصال هاتفي ببزشكيان، إن "مقتل خامنئي جريمة متعمدة وعملية قتل وحشية تنتهك معايير الإنسانية والقانون الدولي".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن، فجر اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال ضربات واسعة استهدفت العاصمة طهران أمس السبت.

كما أعلن عن حداد رسمي لمدة 40 يوماً وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 7 أيام، وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهد فيها بالثأر لمقتل المرشد الأعلى.