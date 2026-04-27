بوتين: سنفعل ما بوسعنا لإحلال السلام في الشرق الأوسط

شفق نيوز- موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، عزم بلاده على العمل لمصلحة إيران ودول الشرق الأوسط، والعمل على إحلال السلام في المنطقة.

وقال بوتين في تصريحات صحفية إن "الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادتها"، مبيناً أن "روسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحل السلام".

وتابع بوتين: "تلقيت رسالة من المرشد الأعلى الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أن "روسيا ستفعل كل ما في وسعها لإحلال السلام في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن".

ولفت بوتين إلى أن "روسيا عازمة على مواصلة العلاقات الاستراتيجية مع إيران، وسنفعل كل ما يصب في مصلحة إيران ودول المنطقة".

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة قال إنها "تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية".

وأكد عراقجي لوكالة "إرنا" أن "اجتماعه مع بوتين يمثل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب وآخر المستجدات"، مضيفاً أن "زيارته إلى إسلام آباد كانت مثمرة للغاية وشهدت مشاورات تناولت الظروف التي يمكن في ظلها مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة".

من جانبه، أعلن الكرملين أن "الرئيس الروسي سيستقبل وزير الخارجية الإيراني في موسكو اليوم".

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه القناة 12 الإسرائيلية بأن "إسرائيل نقلت رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة تطالبها بعدم تخفيف الحصار البحري على إيران، ولو بشكل طفيف".